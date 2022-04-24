Про це повідомив на своїй сторінці у твітер радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що "Азовсталь" загарбники продовжують засипати важкими авіабомбами та обстрілювати артилерією.
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Що Росія повинна зробити
Крім того, російські військові інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Тобто ймовірно жодного наказу не штурмувати "Азовсталь" і не було.
Пропоную Росії подумати про залишки репутації. Для цього необхідні всього 3 "маріупольські кроки",
– заявив Подоляк.
За його словами, зараз Росія повинна:
- оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем;
- негайно дати гумкоридор для цивільних;
- погодитись на "спеціальний раунд переговорів", щоб Україна забрала/обміняла військових.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Протягом минулої доби, 23 квітня, рашисти постійно гатили по Маріуполі. Зокрема їхньою ціллю був "Азовсталь", де досі перебувають цивільні та українські захисники.
- Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти чинять жахливі звірства проти цивільних жителів Маріуполя. Крім того, рашисти продовжують діяльність так званих фільтраційних таборів, а фактично – концентраційних.
- Вчора, 23 квітня, президент України повідомив, що поки можливості для військового розблокування Маріуполя немає. Він зазначив, що зараз наша держава не готова до цього.
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