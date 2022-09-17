Очень сложный узел, – Арестович объяснил, почему россияне панически боятся потерять Лиман

Город Лиман в Донецкой области находится под российской оккупацией. Для врага очень важно удержать его, ведь оттуда ВСУ могут двигаться в сторону так называемых "республик" на Донбассе.

ВСУ пытаются освободить Лиман от оккупантов. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, почему им это пока не удалось.

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ВСУ еще не освободили Лиман, ведь там очень сложный узел. Много, бетона, леса и мост – поэтому проходить трудно. Обороняют его 3 вражеских батальонных тактических группы. Они после первого шока уже отошли, так что теперь стоят достаточно профессионально,

– отметил политик.

Варианты развития событий возле Лимана

"ВСУ проходят Лиман и берут квазиреспублики"

При первом и удачном варианте Вооруженные Силы Украины проходят Лиман и сохраняются достаточный наступательный потенциал, чтобы двигаться в Сватово. Тогда рушится вся оборона Луганской области на севере, а ВСУ смогут взять так называемую "ЛНР". Дальше с тыла можно будет зайти в Донецк, отрезать оккупантов от границы с россией и перебить поставки.

И все – конец. Донбасс освобожден. Они боятся этого, как огня, поэтому бросают в бой большое количество сил,

– отметил Арестович.

"ВСУ вязнут в Лимане"

Второй вариант развития событий – мы увязнем на Лимане. Дальше оккупанты могут либо выбить ВСУ, либо просто не дать пройти дальше. Так будет до тех пор, пока одна из сторон не накопит силы, чтобы изменить ситуацию.

"Возьмем Лиман, но истощимся"

По другому варианту ВСУ освобождают Лиман, организуют плацдарм от Купянска, окапываются, но дальше пройти не могут из-за истощения. Это плохо для россиян, но не так уж хорошо для нас. Поэтому, по словам Арестовича, снова начнется погоня по накоплению резервов.

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Наступление из Северска

Украинские военные могут идти из Северска на захваченные россиянами Лисичанск и Северодонецк. Тогда ВСУ подрежут оккупантов с юга и зайдут в тыл. Однако в этих городах захватчики дерутся отчаянно, а особенно боевики из Донбасса. Они понимают, что продвижение ВСУ означает ликвидацию их квазиреспублики.

Поэтому, по словам Арестовича, любые успехи ВСУ по отношению к Лиману очень серьезно ударят по врагу. Ведь оттуда для Украины откроется путь к освобождению оккупированных с 2014 года территорий.

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