Нам понадобятся люди, – Арестович объяснил, когда будет большая мобилизация в Украине

Вооруженным силам Украины могут потребоваться дополнительные ресурсы. Именно поэтому вопрос выезда за границу моряков, студентов и дальнобойщиков пока не рассматривают.

Вопрос "большой мобилизации" поднял Алексей Арестович в эфире "ФейгинLIVE". Он объяснил, при каких условиях в Украине будут призывать еще большее количество мужчин.

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Арестович прокомментировал вопросы мобилизации в Украине

Алексей Арестович ответил на вопрос о разрешении на выезд за границу моряков, дальнобойщиков и студентов. По его словам, сейчас он отложен.

Советник Андрея Ермака объяснил: если Россия мобилизует миллион человек и хотя бы половину перебросит в Украину, то будет необходимо усилить мобилизацию. Более того, советник главы Офиса Президента объяснил, что мобилизация в Украине не прекращалась.

Однако Алексей Арестович объяснил, что может возникнуть необходимость мобилизовать, например, несколько десятков тысяч человек.

Где этих людей брать, если все разъедутся? Моряк поедет зарабатывать деньги, айтишник и другие, но возвращаться им куда? Когда возникнет вопрос существования Украины, то где их искать?

– объяснил Арестович.

Он также добавил, что власти Украины надеются, что обойдется без этого. Ведь это может произойти только при специфическом сочетании условий, то есть при успешном проведении большой мобилизации в России, которая пока не видна.

Но если России удастся мобилизовать миллион россиян, то, по словам Арестовича, тогда в Украине возникнет вопрос домобилизации, и нашему войску понадобятся люди.

Советник главы Офиса Президента напомнил, что стоит вопрос о выживании страны. Он призвал мужчин находиться в Украине.

Выезд некоторых категорий мужчин: основное

Следует напомнить, что в Украину за границу могут выезжать мужчины, снятые с воинского учета на основании решения комиссии о непригодности к военной службе.

Также разрешается выезжать военнослужащим для прохождения учебы, раненым участникам боевых действий, водителям-волонтерам, многодетным отцам и другим категориям лиц. Подробнее о разрешении читайте по ссылке.

Следует вспомнить, что в конце августа моряки получили возможность пересекать границу. Однако это возможно только при согласовании решения территориальным центром комплектования.

Но уже в конце сентября в Одесской ОВА отметили, что нет порядка и методики выдачи военно-учетных документов с отметками военкоматами. Именно это, по их мнению, тормозит процесс выезда моряков на работу.

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