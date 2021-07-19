Не стоит судить по заголовкам, – Арестович объяснил свои слова о "развороте на Восток"

Алексей Арестович заявил, что Украина может пересмотреть свой геополитический вектор, если пророссийские настроения в Европе и США будут усиливаться. Впрочем, по его словам, СМИ процитировали неправильно эти слова. Мол, говорилось совсем о другом.

В эфире 24 канала он подчеркнул, что журналисты подхватили и растянули его высказывания. Но не рассмотрели в полном контексте этот дискурс и нарратив.

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"Я всегда был сторонником того, что не стоит судить по заголовкам. Потому что они в современном мире – яркие обертки", – подчеркнул Арестович.

И добавил, что не говорил ничего о развороте украинской позиции. А имел в виду, что Украина перебалансирует свои интересы, если они будут сданы. Потому именно это было прямым ответом на конкретный вопрос журналиста.

Он объяснил, что на Западе есть разные силы, на которые опирается и с которыми взаимодействует наша страна. Впрочем, нашими союзниками являются те из них, кто считает, что не удастся перетянуть Путина на сторону Запада, чтобы сдерживать Китай. Они представлены как странами, так и отдельными политиками

Арестович: Китай имеет чуть ли не лучший опыт выхода из постсоветской ловушки

Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что имел в виду изучение опыта стран Востока. Например, Китай – это страна, которая имеет огромный опыт в решении тех проблем, которые стоят перед цивилизацией. Речь идет о COVID-19, росте экономики.

Если Китай строит госпиталь за 10 часов в условиях ковида и много энергетических станций, является одной из самых продвинутых стран в области искусственного интеллекта – нам интересен этот опыт? Как и опыт Вьетнама, Турции, Азербайджана,

– прокомментировал он.

И заметил, говорится не о развороте, а об изучении опыта решения вопросов. Ведь Китай имеет едва ли не лучший опыт выхода из постсоветской ловушки, что является интересным для Украины.

Арестович прокоментував заяву про "розворот України на Схід":

В то же время инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 канала заявил, что играть с Китаем в геополитические игры – очень опасно. Хоть сейчас Китай является крупнейшим торговым партнером, это большой рынок и развивать сферу торговли и туризма с китайцами нужно, не стоит загонять себя в ситуацию как с "Мотор Сич".

Мы должны торговать с Китаем, но очень опасно заигрывать в геополитические игры с ним,

- пояснил Фурса.

Кредиты Китая для Украины

Китайские инвесторы пытаются с 2017 года взять под контроль запорожское стратегическое авиапредприятие "Мотор Сич". Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в конце января 2021 года наложил санкции на китайцев. Официальный Пекин инициировал арбитражный спор против Киева с требованием компенсировать убытки в размере 3,5 миллиардов долларов.

Китайцы готовы давать кредиты другим странам. Таким образом они продвигают собственные интересы в мире. Проблема заключается в том, что эти кредиты обычно влекут за собой коррупцию, поскольку толерантность к ней у китайцев очень высокая.

Международный валютный фонд всегда требует контролировать дефицит бюджета, то есть делать так, чтобы долги были небольшими. Когда страна берет долг у Китая, он не выставляет никаких условий,

– подчеркнул Фурса.

Инвестиционный банкир отметил, что китайские условия удобны прежде всего для украинских политиков. Они могут взять деньги, раздать их в проекты внутри страны и показать "результат" избирателям. Когда ресурс будет исчерпан, китайцы придут за своим, но отдавать будет нечем.

Заигрывание Украины с Востоком

Попытки украинских политиков "развернуть" страну от Запада на Восток эксперт называет шантажом. Мол, Украина не хочет делать реформы, поэтому и пытается сменить партнеров.

"Возникает вопрос, зачем мы тогда решали, что евроинтеграция – это наша цель. Почему мы хотим жить как в Польше? Если мы будем разворачиваться в сторону Китая, как в Польше у нас не будет", – подчеркнул Фурса.

Сергей Фурса о сотрудничестве Украины с Китаем: смотрите видео