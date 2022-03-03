Арестович отчитался о военной ситуации в восточных и южных областях Украины

3 марта 2022 , 14:03
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Уже неделю как Россия полностью ворвалась на территорию Украины с войной. Все это время наши защитники и защитницы делают все возможное, чтобы не дать врагу прорваться.

В некоторых регионах ситуация достаточно хорошая. В некоторых – сложная, но противник терпит значительные потери. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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Что рассказал Арестович:

  • Зона ООС – Наши подразделения стоят и укрепляют позиции на окраинах села Горловка, что отвлекает значительные силы и внимание противника.
  • Мариуполь – держится, обстановка контролируемая,
  • В направлении Херсон и Николаев противник вторые сутки пытается продвигаться, но терпит сокрушительные поражения и не может похвастаться ни одним тактическим успехом. В частности, Николаев 2 марта отбил воздушный десант, уничтожив его полностью.
  • Запорожье, Энергодар – под контролем общины и военных, города готовы к обороне, обе АЭС в безопасности.
  • Одесса держится и готова встречать врага в полной боевой готовности.

 

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Автор: Анастасія Кушпіт