Арестович отреагировал на ядерные учения России

В России сообщили об испытаниях стратегических комплексов "Ярс". Речь идет о ракетах, которые способны нести ядерные боеголовки.

Об этом сказал для 24 канала внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что можно вообще не обращать никакого внимания.

Россия проводит ракетные учения с ядерным вооружением в Ивановской области

"Эти учения плановые и их проводят 2 – 4 раза в год. Я могу сказать, что за полтора года в ТКГ, которые я провел, как только был какой-то принципиальный вопрос, сразу проводили ядерные учения. На него можно не обращать внимание и воспринимать как что-то такое далекое", – сказал Арестович.

Что известно о ядерных учениях

Российские убийцы планируют привлечь около тысячи военных и более 100 единиц техники. Ракетные комплексы желают вывести на полевые позиции и провести марши до 100 км. Кроме того, хотят проверить инженерное оборудование, организацию маскировки и боевую охрану. Россияне не указывают, хотят ли осуществить пуски во время учебы.

Основную часть ракетных войск стратегического назначения составляют комплексы "Ярс". Это основная составляющая русских стратегических ядерных сил. Кремль угрожает, что оружие может попадать в цели до 11 тысяч километров.

Ядерное оружие Путину уже не поможет, - Фейгин

Позиция Соединенных Штатов Америки

В Пентагоне заявили, что пока не видят ядерную угрозу от России. Ранее генерал-лейтенант США Бен Годжес, командовавший Сухопутными силами США в Европе в 2014 – 2018 годах, сказал, что Владимир Путин не получит преимущества, если применит ядерное оружие. Напротив, если это случится, Кремль сразу ощутит пагубные последствия.

"Если бы это было настоящим преимуществом, он бы использовал это", – объяснил генерал.

Что говорят в ООН

Россия на протяжении всей войны будет напоминать миру, что у нее ядерное вооружение. Организация объединенных наций считает, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной.

Обратите внимание – полное интервью с Алексеем Арестовичем: смотрите видео