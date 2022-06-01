Про це сказав для 24 каналу позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що можна взагалі не звертати на жодної уваги.

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"Ці навчання планові, і їх проводять 2 – 4 рази на рік. Я можу сказати, що за півтора року в ТКГ, які я провів, щойно було якесь принципове питання, то одразу проводили ядерні навчання. На нього можна не звертати увагу й сприймати як щось таке далеке", – сказав Арестович.

Що відомо про ядерні навчання

Російські вбивці планують залучити приблизно тисячу військових та понад 100 одиниць техніки. Ракетні комплекси хочуть вивести на польові позиції та провести марші до 100 кілометрів. Крім цього, перевірятимуть інженерне обладнання, організацію маскування та бойову охорону. Росіяни не вказують, чи хочуть здійснити пуски під час навчання.

Основну частину ракетних військ стратегічного призначення становлять комплекси "Ярс". Це головна складова російських стратегічних ядерних сил. Кремль погрожує, що зброя може влучати в цілі до 11 тисяч кілометрів.

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Позиція Сполучених Штатів Америки

У Пентагоні заявили, що наразі не бачать ядерної загрози від Росії. Раніше генерал-лейтенант США Бен Годжес, який командував Сухопутними силами США у Європі у 2014 – 2018 роках, сказав, що Володимир Путін не здобуде переваги, якщо застосує ядерну зброю. Навпаки: якщо це трапиться, Кремль одразу відчує згубні наслідки.

"Якби це було справжньою перевагою, він би використав це", – пояснив генерал.

Що говорять в ООН

Росія впродовж всієї війни нагадуватиме світові, що вона має ядерне озброєння. Організація об'єднаних націй вважає, що загроза ядерного конфлікту наразі знову стала реальною.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео