Арестович ответил, какая ситуация сейчас на заводе "Азовсталь" в Мариуполе

Россияне продолжат бомбить металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские войска в Мариуполе держат оборону.

Они продолжают стрелять уже четвертый день. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Внимание Арестович объяснил, почему оккупанты активно обстреливают Николаевскую область

Россияне для этого используют стратегические бомбардировщики. Кроме этого, оккупанты пытаются вести уличные бои.

Они объявили очередной штурм "Азовстали", но это пятый или шестой штурм за последние 20 суток, о котором они говорят,

– отметил Арестович.

Он добавил, что пока он "не очень-то волновался" за металлургический завод. Всё под контролем.

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На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, в том числе женщины и дети, их не менее тысячи.