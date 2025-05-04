Арестович сообщил, что в его самолет попала молния: и это уже не впервые она за ним охотится
- Алексей Арестович сообщил, что в самолет, в котором он летел, попала молния, и это уже не первый подобный случай в его жизни.
- Арестович вспомнил, как 5 лет назад молния ударила в крышу навеса на его дне рождения.
Бывший советник Офиса президента, а теперь просто блогер с неоднозначными взглядами, Алексей Арестович пожаловался, что против него бунтует природа. Пропагандист рассказал, что его "преследует" молния.
4 мая скандальный политик в соцсети сообщил, что в самолет, в котором он только что летел, попала молния, передает 24 Канал.
Смотрите также Морального права комментировать нет, – Лубинец о критике поведения пленных перед расстрелом
Молния охотится за Арестовичем
По словам Арестовича, вспышка и удар произошли прямо рядом с местом, где сидел он.
Блогер вспомнил, что 5 лет назад празднование его дня рождения "посетила" молния.
Влупило прямо в крышу навеса, под которым я поднимал бокал, в момент тоста,
– поделился политик.
Напомним, что в прошлом году во время совместного живого эфира с российской оппозиционной к Кремлю либералкой Юлией Латыниной Арестович заявил, что он "русский". Также политик отметил, что, мол, самостоятельно принял решение принадлежать к "российской цивилизации".