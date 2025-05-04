Арестович сообщил, что в его самолет попала молния: и это уже не впервые она за ним охотится

Бывший советник Офиса президента, а теперь просто блогер с неоднозначными взглядами, Алексей Арестович пожаловался, что против него бунтует природа. Пропагандист рассказал, что его "преследует" молния.

4 мая скандальный политик в соцсети сообщил, что в самолет, в котором он только что летел, попала молния, передает 24 Канал.

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Молния охотится за Арестовичем

По словам Арестовича, вспышка и удар произошли прямо рядом с местом, где сидел он.

Блогер вспомнил, что 5 лет назад празднование его дня рождения "посетила" молния.

Влупило прямо в крышу навеса, под которым я поднимал бокал, в момент тоста,

– поделился политик.

Напомним, что в прошлом году во время совместного живого эфира с российской оппозиционной к Кремлю либералкой Юлией Латыниной Арестович заявил, что он "русский". Также политик отметил, что, мол, самостоятельно принял решение принадлежать к "российской цивилизации".