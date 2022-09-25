Арестович предположил, решится ли путин на ядерный удар по Украине и каким будет ответ

Несмотря на то, что ни Украина, ни США не видят предпосылок к применению ядерного оружия россией, такая вероятность есть.

"Цена вопроса": если путин применит ядерное оружие

Советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что в случае, если путин таки решится на применение ядерного оружия, последствия для него будут катастрофическими.

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Советник отметил: знает, что будет для путина и высшего руководства кремля красной линией, после которой они побоятся применять ядерное оружие, но назвал возможные варианты.

"Теоретически предположить удар можно, но что дальше"

Среди них ядерный удар, массированный удар неядерным оружием с понижением боевого потенциала россии. А по словам Арестовича, США вполне могут это сделать.

Теоретически можно предположить ядерный удар по Украине, а что дальше? Вы допустили ядерный удар по неядерному государству. Более того, государству которому давали гарантии за то, что оно лишилось ядерного потенциала. Вы допустили ядерный удар. Что будет делать весь мир,

– риторически спросил Арестович.

Советник объяснил, что в таком случае мир бросится вооружаться. Начнется неконтролируемый процесс – все будут хотеть покупать ядерное оружие. "И ни у кого из клуба "ядерных стран", в первую очередь, американцев не будет аргументов против".

Ядерный ответный удар возможен

Следующее, почему Алексей Арестович считает, что путин не применит ядерное оружие – ответ "ядерных стран".

Американцы говорят о катастрофических последствиях для россии и путина напрямую. А Лиз Трасс сказала, что в таком случае применит ядерное оружие против россии,

– заметил Арестович.

Также советник припомнил и варианты ответа от США. В частности, Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес говорил о возможном ударе по россии, например, по Черноморскому флоту.

Мы понимаем, что это значит, это означает огромную дыру в ПВО, куда могут зайти натовские самолеты – примерно 3 тысячи единиц за раз и дальше решить все вопросы за 3 часа.

– добавил Арестович.

Возможен вариант ввода войск НАТО на территорию Украины.

Советник объяснил, что такое "ядерный сценарий", и если россия применит даже один тактический ядерный заряд, это будет означать его начало.

Тогда, по словам Арестовича, снимаются все предыдущие ограничения – на бесполетную зону, на применение ударов по территории россии, на не вступление НАТО в войну, на не вступление НАТО на территорию беларуси.

Кроме того, он упомянул, что Индия и Китай прямо призвали путина заканчивать войну, поэтому этим "ядерным странам" вряд ли понравится применение ядерного оружия россией.

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