Арестович предупредил о тяжелой психологической фазе войны: сколько будет длиться

У многих украинцев начинается тяжелейшая психологическая фаза войны. Этот период будет продолжаться до момента, пока не будет ощутимым большое количество вооружения, предоставленное международными партнерами нашей армии.

Предостерегал об этом этапе психологических трудностей 25 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир с ним в ютубе "Фейгин Live".

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Чем именно обусловлена новая фаза

По словам Арестовича, наступление новой психологической фазы обусловлено усталостью от войны. Она заметна, потому что народ уже начал конкретно срываться и сыпать обвинениями внутри страны.

Эта фаза будет длиться месяц-полтора. До того момента, когда придет западная помощь, мы сможем стабилизировать ситуацию. Нас ждет депрессия, которая местами доходит до паники; ожидание удара в спину от западных партнеров; взаимные обвинения,

– пересчитал Арестович.

Кроме того, играют свою роль финансовые неурядицы. Они были ожидаемыми, если учитывать удар, который понесла наша экономика. Он добавил, что Кремлю максимально выгодно усиление внутренних распрей внутри нашего общества. Поэтому Россия будет пытаться расшатывать ситуацию как можно сильнее.