Застеріг про цей етап психологічних труднощів 25 травня радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір із ним у ютубі "Фейгин Live".

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Чим саме зумовлена нова фаза

За словами Арестовича, настання нової психологічної фази зумовлене втомленістю від війни. Вона помітна, бо народ вже почав конкретно зриватися й сипати звинуваченнями в середині країни.

Ця фаза триватиме місяць-півтора. До того моменту, поки прийде західна допомога та ми зможемо стабілізувати ситуацію. Нас чекає; депресія, яка місцями доходить до паніки; очікування удару в спину від західних партнерів; взаємні звинувачення,

– перерахував Арестович.

Окрім цього, відіграють свою роль фінансові негаразди. Вони були очікуваними, якщо враховувати удар, якого зазнала наша економіка. Кремлю ж наразі максимально вигідне посилення внутрішніх чвар у середині нашого суспільства.

Тому Росія буде намагатися розхитувати ситуацію якомога сильніше. Окрім цього, радник глави ОП, зазначив, що це використовуватимуть і певні політичні сили.

Як у березні, але гірше

Нова психологічна фаза війни буде схожою до того, що було в березні. Тоді теж у багатьох українців було знесилення через втомленість у війні.

Проте за словами радника, тоді ситуація була трішки кращою. Адже був певний драйв від інформації про перші перемоги наших захисників. Окрім цього відігравало й роль і те, що брали в полон багатьох росіян.

Але зараз війна зовсім інша. Полонених не бачимо, а лише те, що б'ють наші позиції та ми б'ємо у відповідь. Але це перетворилося в буденність. А ось панічні повідомлення з фронту з'являються,

– сказав Арестович.

Він зазначив, що цього буде все більше та більше. Також додав, що ця стадія могла б бути коротшою, якби нам скоріше постачали озброєння, яке поки надходить невеликими партіями.

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