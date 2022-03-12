Арестович призвал жителей Запада и Центра возвращаться к нормальной жизни

Алексей Арестович призвал жителей центральных и западных областей возвращаться к нормальной жизни. Надо запускать экономику.

Нужно открывать хотя бы маленькие магазины и предприятия, чтобы были рабочие места.

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По словам Арестовича, если дальше сидеть, то экономике будет очень плохо.

Угроз для Запада и Центра нет

Он заверил, что жителям Запада и Центра, куда не пришли боевые действия, практически ничего не угрожает. Конечно, были удары по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске, но это аэродромы, а не маленькие магазины или киоски.

Говорят, нет рабочих мест? А мне наоборот пишут, что есть рабочие места. Ищут людей, которые хотели бы поработать,

– отметил чиновник.

Он добавил, что сейчас слишком много людей не работает.

Орков уже остановили

Арестович отметил, что ВСУ везде остановили россиян, то есть они фактически никуда не наступают.

"Пора начать нормальную жизнь: возвращаться и в школы, и малый, средний бизнес, и спортом заниматься, восстанавливать привычки", – подчеркнул чиновник.

Фронт и тыл

По словам Арестовича, тыл – это вторая немаловажная часть после фронта. Сейчас эту роль играют западные и центральные регионы. Он подчеркнул, что тыл – это не там, где люди отсиживаются, а там, где обеспечивают работу фронта.

Если не начать работу, не будет денег

Политик отметил, что если не начать работу, то угроз станет больше. В частности, у людей не будет денег, а социальный кризис превратится в политический. Враги как раз об этом мечтают.

Чем больше вы спокойны и ведете нормальную жизнь, тем легче стране на фронте,

– подытожил Арестович.

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