У них большие неприятности, – Арестович о панике оккупантов в Харьковской области

ВСУ имеют существенные успехи в Харьковской области, поэтому оккупанты впадают в панику. Это свидетельствует о том, что второй фронт активно развивается.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович говорит, что пока трудно прогнозировать ситуацию, однако неприятности у россиян серьезные.

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Второй фронт развивается

Значительные проблемы противника в Харьковской области свидетельствуют о том, что второй фронт активно развивается.

Арестович отметил, если верить российским воинкорам, пока не получившим единой линии информационного поведения, их изюмская группировка может попасть в оперативное окружение. В частности, со штабом, генералами и техникой.

Больно смотреть,

– посмеялся политик.

Хорошие новости из Харьковской области

Пропагандисты еще 6 сентября заявили, что их военные попали в оцепление в Балаклее на Харьковщине.

В то же время на сайте Балаклейского городского совета заявили, что ждут официального подтверждения об увольнении населенных пунктов.

Специалисты американского Института изучения войны утверждали, что наши бойцы успешно продвинулись по Харьковскому направлению.

7 сентября появилось видео, как украинские воины сняли красное знамя россиян в Новой Гусаровке под Балаклеей.

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