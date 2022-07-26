Не только Чернобаевка: Арестович рассказал о еще одном главном анекдоте этой войны

Кроме Чернобаевки, главным анекдотом этой войны станет "героическое" наступление оккупантов от Изюма на Славянск. Через 3 месяца россияне продвинулись на километр.

Иметь там наиболее боеспособную группировку и продвинуться на километр за 90 дней – это нужно уметь, рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Подозреваю, что когда будет 350 день войны, я все еще буду говорить: штурмуют Долину, Богородичное, Святогорск и пытаются наступать на Славянск,

– отметил Арестович.

Ситуация на Славянском направлении

В Генштабе ВСУ 25 июля сообщали, что на Славянском направлении – обстрелы. В частности, в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровно, Чеполь, Грушуваха, Мазановка.

Кроме того, враг нанес авиационный удар вблизи Явирского. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике.

Оккупанты обстреливают и сам Славянск. Например, 22 июля били по жилым кварталам. Было 6 поврежденных пятиэтажек и несколько частных домов. Несколько человек пострадали.

Украинские пограничники готовятся к "приему" оккупантов. Они роют шанцы, а параллельно раздаются взрывы.

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