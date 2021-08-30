Арестович рассказал, когда может состояться встреча нормандской четверки

Вероятность того, что встреча в нормандском формате состоится в ближайший месяц – очень невысока. Переговорам не способствует политический фон в странах-участницах.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В странах, участвующих в нормандском формате, происходит сейчас много политических событий.

​К теме "Путину всегда верила": Климкин рассказал, как Меркель не хотела признавать агрессию России

В странах-участницах много политических событий

Начиная с того, что выборы в Госдуму России в сентябре, выборы в Федеральное собрание Германии и кампания по президентским выборам во Франции стартует так или иначе в сентябре. То есть это очень сложная история,

– сказал Арестович.

В Украине, подчеркнул Арестович: государственный визит, белорусско-российские учения "Запад-2021" и 100-тысячная группировка войск на границах. Несмотря на это, официальный Киев готов к переговорам в любое время. Серьезно о встрече можно будет говорить уже с 1 октября.

Украина готова к переговорам в любое время

Мы заинтересованы в мирном урегулировании, чтобы не гибли мирные жители и военнослужащие, военный персонал. К тому же я подчеркну – с обеих сторон. Войну надо прекращать,

– подытожил Арестович.

Отметим, что ранее готовность встретиться "нормандской четверкой" выразила канцлер Ангела Меркель. В то же время решительно против выступает Кремль. У Путина утверждают, что пока встречу нечем "наполнить".

​Читайте также Зеленский призвал давить на Россию, пока не будет нормандской встречи: заявление Меркель

Последний раз лидеры Франции, Германии, России и Украины встречались в декабре 2019 года в Париже.