Арестович рассказал, когда может состояться встреча нормандской четверки
Источник:"Дом"
Вероятность того, что встреча в нормандском формате состоится в ближайший месяц – очень невысока. Переговорам не способствует политический фон в странах-участницах.
Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В странах, участвующих в нормандском формате, происходит сейчас много политических событий.
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В странах-участницах много политических событий
Начиная с того, что выборы в Госдуму России в сентябре, выборы в Федеральное собрание Германии и кампания по президентским выборам во Франции стартует так или иначе в сентябре. То есть это очень сложная история,
– сказал Арестович.
В Украине, подчеркнул Арестович: государственный визит, белорусско-российские учения "Запад-2021" и 100-тысячная группировка войск на границах. Несмотря на это, официальный Киев готов к переговорам в любое время. Серьезно о встрече можно будет говорить уже с 1 октября.
Украина готова к переговорам в любое время
Мы заинтересованы в мирном урегулировании, чтобы не гибли мирные жители и военнослужащие, военный персонал. К тому же я подчеркну – с обеих сторон. Войну надо прекращать,
– подытожил Арестович.
Отметим, что ранее готовность встретиться "нормандской четверкой" выразила канцлер Ангела Меркель. В то же время решительно против выступает Кремль. У Путина утверждают, что пока встречу нечем "наполнить".
Читайте также Зеленский призвал давить на Россию, пока не будет нормандской встречи: заявление МеркельОбратите внимание! Последний раз лидеры Франции, Германии, России и Украины встречались в декабре 2019 года в Париже.