Про це розповів речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. У країнах, які беруть участь у нормандському форматі, відбувається зараз багато політичних подій.

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У країнах-учасницях багато політичних подій

Починаючи з того, що вибори до Держдуми російської у вересні, вибори у Федеральні збори Німеччини та кампанія з президентських виборів у Франції стартує так чи інакше у вересні. Тобто це дуже складна історія,

– сказав Арестович.

В Україні, наголосив Арестович: державний візит, білорусько-російські навчання "Захід-2021" та 100-тисячне угруповання військ на кордонах. Попри це, офіційний Київ готовий до переговорів у будь-який час. Серйозно про зустріч можна буде говорити вже з 1 жовтня.

Україна готова до переговорів в будь-який час

Ми зацікавлені в мирному врегулюванні, щоб не гинули мирні жителі й військовослужбовці, військовий персонал. До того ж я наголошу – з обох сторін. Війну треба припиняти,

– підсумував Арестович.

Зазначимо, що раніше готовність зустрітись "нормандською четвіркою" висловила канцлерка Ангела Меркель. Водночас рішуче проти виступає Кремль. У Путіна стверджують, що поки що зустріч нема чим "наповнити".

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Зверніть увагу! Востаннє лідери Франції, Німеччини, Росії та України зустрічались у грудні 2019 року в Парижі.