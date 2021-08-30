Про це розповів речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. У країнах, які беруть участь у нормандському форматі, відбувається зараз багато політичних подій.
У країнах-учасницях багато політичних подій
Починаючи з того, що вибори до Держдуми російської у вересні, вибори у Федеральні збори Німеччини та кампанія з президентських виборів у Франції стартує так чи інакше у вересні. Тобто це дуже складна історія,
– сказав Арестович.
В Україні, наголосив Арестович: державний візит, білорусько-російські навчання "Захід-2021" та 100-тисячне угруповання військ на кордонах. Попри це, офіційний Київ готовий до переговорів у будь-який час. Серйозно про зустріч можна буде говорити вже з 1 жовтня.
Україна готова до переговорів в будь-який час
Ми зацікавлені в мирному врегулюванні, щоб не гинули мирні жителі й військовослужбовці, військовий персонал. До того ж я наголошу – з обох сторін. Війну треба припиняти,
– підсумував Арестович.
Зазначимо, що раніше готовність зустрітись "нормандською четвіркою" висловила канцлерка Ангела Меркель. Водночас рішуче проти виступає Кремль. У Путіна стверджують, що поки що зустріч нема чим "наповнити".