Еще осенью: Арестович рассказал, когда ВСУ смогут освободить Херсонскую область

Российские оккупанты не смогут удержать временно захваченный Херсон. Украинские военные, по мнению Арестовича, отвоюют его еще осенью.

Путин упустил все возможности победить в этой войне, заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

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Чиновник предполагает, что россияне могут бросить на Киев от белорусской границы, пожалуй, 20 тысяч человек. Все, чтобы заставить нас отбросить войска из района Херсона на Север. Таким образом, Россия будет пытаться удержать оккупированную территорию, но ничего не получится.

Когда ВСУ освободят Херсонщину

Арестович отметил, что накануне ВСУ начали новое наступление на Юге.

Самое позднее за полтора месяца мы отвоюем Херсон. Это сломит моральный дух российских войск,

– сказал Арестович.

В разговоре с Марком Фейгиным советник добавил, конечно, есть варианты, что все может пойти не так, как планируют. Кроме того, Арестович предположил, что в феврале 2023 года Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это будет его последним шагом.

Оккупанты бегут из Херсона

Украинские защитники постепенно освобождают населенные пункты от российских оккупантов. В Херсонской области захватчиков выгнали из 75 городов и сел.

Россияне боятся наступления ВСУ, потому эвакуируют с оккупированной территории Херсонщины свои семьи. К примеру, из Новой Каховки отправили автобусы с семьями российских военнослужащих.

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