Фраза Алексея Арестовича о "2 – 3 недели" быстро стала источником мемов. Внештатный советник руководителя Офиса Презиента Алексей Арестович рассказал, кто этому помог.

22 марта в эфире национального телемарафона внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал: "Они будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет". Его прогноз быстро покорил сеть, правда, как источник мемов.

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Кто раскручивал мемы об Арестовиче

Сам Арестович заявил, что его слова касались наступления российских кафиров на Киев. Поскольку от столицы враг начал отходить уже в начале апреля, он считает свой прогноз довольно успешным.

Кто-то в сети подхватил и начал говорить, что 2-3 недели осталось до окончания войны или активным боевым действиям на всем фронте. Когда я понял, что меня пытаются за это схватить, я просто сам это все раскрутил из-за мемчиков о себе и сделал бренд,

– сказал Арестович.

Напомним, российские оккупанты начали отводить свои войска от столицы с 1 апреля из-за больших потерь и невозможности удержать занятые позиции.

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