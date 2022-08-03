22 березня в ефірі національного телемарафону позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович сказав: "Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2 – 3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде". Його прогноз швидко підкорив мережу, щоправда, здебільшого як джерело мемів.

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Хто розкручував меми про Арестовича

Сам Арестович заявив, що його слова стосувалися наступу російських окупантів на Київ. Оскільки від столиці ворог почав відходити вже на початку квітня, то він вважає свій прогноз доволі успішним.

Хтось у мережі підхопив та почав говорити, що 2 – 3 тижні залишилося до завершення війни, або активним бойовим діям на всьому фронті. Коли я зрозумів, що мене намагаються за це схопити, я просто сам це все розкрутив через мемчики про себе і зробив бренд,

– сказав Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти почали відводити свої війська від столиці з 1 квітня через великі втрати і неможливість втримати зайняті позиції.

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