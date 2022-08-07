Серьезную группировку враг сформировал в районе Новой Каховки, вопрос – для чего, – Арестович

российские оккупанты перебрасывают свои подразделения с Донбасса, где не могут продвинуться дальше, на Юг. Враг не только усиливает позиции, но и формирует ударные группы.

россияне, несмотря на провальные попытки штурмов, не прекращают попыток сдвинуть свои позиции. Также враг пытается пополнить свои подразделения для продолжения войны против Украины.

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Арестович рассказал детали о ситуации на фронте

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что общую ситуацию на фронте очень удачно характеризует выражение Генштаба ВСУ "враг успеха не имел". Россияне шли в наступление по многим направлениям, но продвинуться не смогли.

В Харьковской области, в районе Дементиевки и других направлениях ВСУ атаки врага отбили. В районе Покровска они не продвинулись, на Бахмутском направлении россияне смогли против вперед на несколько сот метров.

Кое-где врагу удается пройти на сотни метров вперед, но надо понимать, что это не захват городов или важных высот, а просто сокращение дистанции между позициями ВСУ и оккупантами.

– отметил Арестович.

россияне радостно сообщили руководству, что захватили ферму у Марьинки. Кроме того, они перебросили еще 3 БТГ в район Токмака, сейчас их группировка на том участке составляет примерно 10 БТГ.

"Очень серьезная группировка врага в районе Новой Каховки, там может быть до 15 БТГ. Куда ее перекинут - на Херсонское или Запорожское - вопрос еще открытый", – рассказал Арестович.

2 БТГ из десантников и мотострелков россияне перебросили на правый берег Херсонщины, демонстрируя активизацию в направлении Николаева.

"В целом потенциал врага уже не так мощен. россияне начинали войну на 9 оперативных направлениях, сейчас мощные бои только на одном и возможно, будут еще на одном путем накопления сил", – сказал он.

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