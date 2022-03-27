Арестович рассказал об иностранных наемниках с оккупированных территорий: откуда они прибывают

Россия терпит сокрушительные потери в Украине. Чтобы их компенсировать, страна-террористка стягивает на войну своих военных из Нагорного Карабаха, Армении и квазиреспублик в Грузии.

Войска захватчиков потеряли огромное количество техники и живой силы. В частности, с начала полномасштабного вторжения бойцы ВСУ ликвидировали более 16,4 тысяч вражеских солдат.

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Россия стягивает свои войска из Грузии и Армении

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о стягивании Россией войск из других стран для войны в Украине.

Абхазия – пуста, Южная Осетия – тоже полупуста. База Гюмри в Армении – совершенно пуста. С Нагорного Карабаха сняли немного. И все это перебросили к нам,

– отметил Арестович.

По его словам, на поле боя украинские защитники даже брали армянские паспорта.

"Мне фото присылали. Ну это, вероятно, кто-то, у кого двойное гражданство – и российское, и армянское. Это не совсем армяне. Имею в виду, что это не военные армянских Вооруженных сил, а люди с двойным гражданством", – добавил советник. ОП.

Арестович отметил, что сам этот факт свидетельствует о том, что российские базы воюют в Украине.

"Ну вот они дергали 5 несчастную армию. Это все, что есть", – отметил советник ОП.

Он добавил, что белорусский народ остановил армию своей страны от втягивания в войну. А это был вариант, на который Россия очень рассчитывала, чтобы блокировать украинские войска в районе Киева.

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