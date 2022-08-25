Очень жирный подарок, – Арестович рассказал о новом пакете помощи США

США предоставили Украине новый пакет помощи, содержащий вооружение, которое нужно Украине для победы. Среди всего оружия американцы передают 245 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, что является огромным подарком для ВСУ.

США отправят Украине высокоточные снаряды калибра 155 миллиметров

Так считает внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович. Восхищение содержанием нового пакета помощи от американцев он выразил в эфире с российским оппозиционером Фейгиным и объяснил, в чем заключается ценность "подарка".

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245 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров – это очень жирный подарок,

– отметил Алексей Арестович.

Высокоточные снаряды калибра 155 миллиметров имеют большую точность, что позволит ВСУ более точно поражать конкретные цели. Эти артиллерийские снаряды можно применять на технике, которая уже есть в распоряжении Украины.

Советник подчеркнул, что данные о точном количестве этих снарядов засекречены, он только комментирует американскую прессу.

"Точно мы не знаем, но это очень солидно. До сих пор были поставки – 35 тысяч, 50 тысяч, 100, а здесь сразу 245 тысяч", – добавил Арестович.

245 тысяч снарядов по эффективности, как миллион

Он считает, что этот подарок показывает, что американцы анализируют, что именно Украине нужно и активно помогают!

Также Арестович объяснил, что 245 тысяч – это действительно очень много, если учитывать эффективность, на которую работает каждый из этих снарядов.

Учитывая тот факт, что там, где русская артиллерия стреляет 6 раз, западной достаточно один раз, можно смело умножать 245 на 5 – так мы получаем миллион снарядов по эффективности и точности. Это огромный подарок,

– еще раз подчеркнул Арестович.

Кратко о новом транше помощи от США

США предоставят для ВСУ новый пакет помощи в размере 3 миллиардов долларов. На сегодняшний день это самый большой транш помощи в сфере безопасности для Украины.

Новый транш помощи на оборону Украины включает в себя:

6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS;

Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 000 выстрелов;

Боекомплект 120 мм минометов до 65 000 выстрелов;

До 24 противоартиллерийских РЛС;

Беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle;

Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;

Ракетные системы с лазерной наводкой.

Также в этот пакет помощи войдет финансирование обучения украинских военных, а также обслуживание и поддержка вооружения.

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