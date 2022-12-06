Арестович считает, что Россия скоро откажется от массированных атак по Украине

Россия тратит на массированные ракетные атаки по Украине миллионы долларов. Алексей Арестович убежден, что вскоре оккупанты откажутся от этой тактики.

Так, россияне потратили на новую атаку около полумиллиарда долларов. При этом она имела практически нулевую эффективность. Об этом советник Офиса Президента заявил во время стрима на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал.

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Наконец-то умный спросил: "Сколько можно выбрасывать по полмиллиарда за раз, а иногда и под миллиард, если всеми последствиями становится 2 дня без света в Украине?",

– заметил Арестович.

Ракетные запасы россияне не восстановят

Он добавил, что других целей враг не добивается. Поэтому если у захватчиков осталось хоть немного ума, в ближайшее время они откажутся от массированных ракетных ударов по энергетике.

Кроме того, Арестович отметил, что израсходованные ракетные запасы россияне восстановить не смогут. Поэтому, по мнению чиновника, сейчас россияне серьезно задумались по поводу тактики массированных ударов.

Что известно о последней ракетной атаке

Россия 5 декабря совершила восьмую массированную ракетную атаку по Украине. Были попадания в ряд энергетических объектов.

Захватчики выпустили более 70 ракет, среди которых Х-101/Х-555, "Калибры" и Х-59. Однако силы ПВО сбили около 60-ти.

В Главном управлении разведки уверены, что высокоточного оружия в России почти не осталось, но есть еще некоторые виды ракет.

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