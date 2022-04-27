Арестович считает, что россияне могут взять Попасную только ценой сотен жизней, да и то ненадолго

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города, в частности Попасную. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, это им удастся сделать только ценой сотен жизней.

Арестович отметил, что захватчикам удалось несколько продвинуться по Попасной. Об этом он заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

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Захват Попасной оккупантам будет дорого стоить и продлиться недолго

Арестович заметил, что он с самого начала войны говорил о том, что русские захватчики могут захватить Попасную или еще куда-нибудь продвинуться.

"На тактическом уровне они могут иметь успехи. А как им не быть, если при концентрации артиллерии там 5 их стволов на 1 наш. Авиация, ракетные войска и т.д. Они создали локальное преимущество", – добавил советник главы ОП.

Однако оккупантов могут ожидать разве что тактические успехи, а оперативных у них не будет. По словам Арестовича, они только могут захватить Попасную, куда-то вплотную подвинуться или взять еще несколько деревень или городов.

Ну и что дальше? Ничего. Резервы потратятся, будут сидеть и удерживать Попасную радостно, прятать свои трупы, которые они там сотни положат,

– заметил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что сейчас следует ожидать, когда приедет насыщенная западным оружием украинская группировка и начнет брать Попасную в ответ.

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