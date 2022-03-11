Арестович сказал, стоит ли ждать большой боевой активности от Беларуси
Россия может попытаться привлечь белорусские войска к войне против Украины на стороне оккупанта. Однако, вероятно, сознательные белорусы не пойдут на такой шаг.
Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.
Внимание Лукашенко и Путин договорились о поставках Минску современных образцов военной техники
Он напомнил, что в обед 11 марта российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумены.
А дальше нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани. Россияне также обстреливали пункты Бухличи и Верхний Теребежев в Беларуси.
По мнению Арестовича, это было "приурочено" к встрече двух диктаторов – Лукашенко и Путина в Москве. Однако сразу после этого в Беларуси заявили, что не было ни одного удара по их стороне. Это и говорит о реальном положении дел и их "желании" воевать с Украиной.
Поэтому ждать какой-то большой боевой активности от Беларуси – не стоит,
– заверил Арестович.
По их данным, сейчас Беларусь не готова к наступлению на Украину и офицеры откровенно саботируют такую возможность. И не потому, что они трусы, а потому, что они не хотят этого делать.
Может быть интересно – Латушко об оккупации Беларуси и провокации России: смотрите видео