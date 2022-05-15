Арестовывают даже за слово "орки": где оккупанты содержат херсонцев

Российские военные продолжают совершать произвол на временно оккупированных территориях Украины. Так в Херсоне они могут задержать человека только потому, что он им не понравился.

Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что сейчас российские захватчики начинают набираться смелости во временно оккупированной Херсонской области.

Читайте на сайте Ситуация в Херсонской области показывает, что Россия проваливает политические цели в Украине, – разведка Британии

Задержания участились

По его словам, захватчики увеличивают количество блокпостов. В то же время усиливают проверки обычных граждан, которые перемещаются по городу по своим делам – пешком или транспортом.

Участились задержания людей, которые просто не понравились оккупантам. Арестовывают даже за слово "орки", или потому, что у них в телефоне есть приложение Дия, где написано о русском корабле, или за слова "ой, у лузі червона калина",

– рассказал Молчанов.

Куда свозят задержанных украинцев

Как отметил активист, прежде всего, задержанных людей везут в СИЗО Херсона. Он подчеркнул, что следственный изолятор рассчитан на содержание до 300 арестованных. Кроме того, добавил, что рядом расположена специальная больница для заключенных, имеющих открытую форму туберкулеза.

Обратите внимание В Херсонской области оккупанты похитили бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка

Молчанов предположил, что именно в этот изолятор российские оккупанты привозят украинцев. Он также отметил, что точной информации сейчас никто не знает, поскольку руководит этим учреждением кто-то из предателей – бывших работников. В то же время, руководителя СИЗО россияне задержали.

По приблизительным подсчетам там сейчас находится до 500 задержанных,

– заявил активист.

Где самые важные задержанные

Молчанов предположил, что скорее всего важнейших задержанных – то есть политических, общественных или деятелей местного самоуправления – содержат не там.

"По некоторым показаниям, их содержали даже в здании областной государственной администрации, или вывозили куда-то из Херсона", – сообщил активист.

Молчанов рассказал, за что задерживают и куда свозят украинцев во временно оккупированном Херсоне: смотрите видео



Ситуация в Херсонском СИЗО: что известно