Украина, к слову, призвала Монголию арестовать Владимира Путина, как того требует закон. Почему для Путина так важен визит в Монголию, 24 Каналу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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За чем Путин едет в Монголию

Уже во вторник, 3 сентября, Владимир Путин должен был бы посетить Монголию. Для Путина это будет первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут, согласно которому должна была бы арестовать военного преступника. В то же время на сайте Кремля сообщили, что диктатор едет в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурелсуха.

К тому же издание Bloomberg утверждает, что Путину дали гарантии, что его не арестуют в Монголии.

Думаю, это поиск полезных ископаемых – Монголия богата ими. Это поиск возможностей для российского бизнеса зайти туда и показать, как он может так действовать. Визит Путина для него же имеет большое значение,

– пояснил Евгений Магда.

Кроме того, для российского диктатора поездка в Монголию – это еще один шанс спасти свою репутацию, которая за последнее время очень пострадала. Особенно на фоне Курской операции, но не только.

"Сейчас ходят слухи о смерти Сергея Лаврова (министр иностранных дел России – 24 Канал). То в российском МИД сейчас обсуждают, как им действовать в этой ситуации и какие делать шаги, чтобы поддерживать авторитет Путина, который падает", – добавил Магда.

Обратите внимание! Представитель Украины в ООН Сергей Кислица на своей странице в Х 31 августа опубликовал интересное сообщение с прикрепленным фото Сергея Лаврова. По его словам, некоторые говорят, что он уже "отбросил копыта".

По словам Кислицы, для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе "Ландшафт" может показаться самым простым выходом: "Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище...." Постпред Украины в ООН добавил, что как бы странно не звучало, он хотел бы, чтобы Лавров все же был живым и попал на скамью подсудимых.

Добавим, что официально эту информацию не подтверждали.