Україна, до слова, закликала Монголію арештувати Владіміра Путіна, як того вимагає закон. Чому для Путіна такий важливий візит до Монголії, 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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За чим Путін їде до Монголії

Вже у вівторок, 3 вересня, Владімір Путін мав би навідатися до Монголії. Для Путіна це буде перший візит у країну, яка ратифікувала Римський статут, згідно з яким мала б арештувати воєнного злочинця. Водночас на сайті Кремля повідомили, що диктатор їде до Монголії на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха.

До того ж видання Bloomberg стверджує, що Путіну дали гарантії, що його не заарештують у Монголії.

Думаю, це пошук корисних копалин – Монголія багата на них. Це пошук можливостей для російського бізнесу зайти туди й показати, як він може так діяти. Візит Путіна для нього ж має велике значення,

– пояснив Євген Магда.

Крім того, для російського диктатора поїздка в Монголію – це ще один шанс врятувати свою репутацію, яка за останній час дуже постраждала. Особливо на тлі Курської операції, але не лише.

"Зараз ширяться чутки про смерть Сєргєя Лаврова (міністр закордонних справ Росії – 24 Канал). То в російському МЗС зараз обговорюють, як їм діяти у цій ситуацію та які робити кроки, аби підтримувати авторитет Путіна, який падає", – додав Магда.

Зверніть увагу! Представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в Х 31 серпня опублікував цікавий допис з прикріпленим фото Сєргєя Лаврова. За його словами, дехто каже, що він уже "відкинув копита".

За словами Кислиці, для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі "Ландшафт" може здатися найпростішим виходом: "Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище...." Постпред України в ООН додав, що якби дивно не звучало, він хотів би, щоб Лавров усе ж був живим та потрапив на лаву підсудних.

Додамо, що офіційно цю інформацію не підтверджували.