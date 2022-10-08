Ждем "Лебединого озера": реакция сети на аресты военных в Москве
В Москве начались аресты и задержания военных. Россияне в сети утверждают, что это внутренние ссоры верхушки. Оккупанты жалуются, что, пока они воюют, кто-то в Кремле делит власть. Более того, говорят, что взрывы на Крымском мосту – также следствие конфликта.
Движение в центре Москвы 8 октября перекрыли, туда вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. В ГУР Минобороны сообщили о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках российских военных.
К теме В Москве начались аресты военных: в город вошла "элита" Росгвардии, – ГУР
"Нас гасят с обеих сторон" – реакция россиян
В телеграм-канале одной из российских бригад подтвердили аресты. Захватчики жалуются, что "Москву ждет передел, пока они продолжают вести бои и нести потери".
Намекают на внутренние конфликты русской верхушки. Напомним, после провала в Лимане глава Чечни Рамзан Кадыров и глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин начали обвинять в этом Кремль. Они пошли против Путина, заявив, что российское военное командование не в состоянии оперативно отреагировать на обострение ситуации.
О конфликте говорят и российские военные. Пишут, что "оркестр с Дирижером уже в Москве. Росгвардия в связке".
Я в а*уе от этой войны! Армия России между двумя огнями! Нас гасят по обе стороны!
– жалуются военные.
Взрыв на Крымском мосту мог быть следствием конфликта верхушки
Кроме того, российские военные опубликовали переписку с другими захватчиками, датированную 2 и 8 октября. Они предупредили, что мост скоро разрушится. Утверждают, что это "плановая акция", поскольку "Диригент берет под контроль Росгвардию".
– Уже решено. Росгвардия заходит на мост. Теперь управление будет наше.
– Так мост – это вы?
– А как, по-твоему, машина без оглядки могла проехать даже 100 километров. Ставки велики. И чтобы ты понимал, Дон тоже с нами. Будет очень большой передел.
Переписка российских военных / Скриншоты из телеграм-канала:
В ОП озвучивали такую же версию
Отметим, падник главы Офиса Президента Михаил Подоляк тоже считает, что взрыв на Крымском мосту – это могло быть следствие внутренних разборок между российскими силовиками.
Он рассказал, что ФСБ при поддержке ЧВК в последнее время пытались давить на руководство Минобороны и Генштаба России. Таким образом, Минобороны сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на Юге. Будут иметь повод – мол, просмотрели мост.
Детальнее – аресты военных в Москве, что происходит: видео