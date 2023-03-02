Пожар на АЭС: в Аргентине почти 20 миллионов человек остались без света

Несколько провинций Аргентины и часть Буэнос-Айреса остались без электроэнергии. Это произошло из-за пожара на атомной электростанции Atucha 1 и высоковольтной ЛЭП.

Авария на АЭС произошла 1 марта. Это коснулось около 20 миллионов человек.

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Аргентина осталась без света

Сбой возник в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Ее причиной стал пожар в окрестностях. Также повреждена сеть, прилегающая к АЭС. Компания Nucleoelectrica подтвердила, что Atucha 1 пока не работает.

В Министерстве энергетики сообщили, что в настоящее время расследуют причины сбоев, в том числе на атомной электростанции.

В госкомпании Nucleoelectrica, отвечающей за эксплуатацию АЭС, отметили, что она не работает из-за проблем с сетью. Возобновить работу станции планируют не раньше, чем через 48 часов.

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