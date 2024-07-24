Судно с россиянами затонуло возле Фолклендских островов: есть погибшие и пропавшие без вести

Рыболовное судно Argos Georgia затонуло возле Фолклендских островов. В результате аварии погибли шесть членов экипажа.

Российские СМИ сообщают, что еще семь членов экипажа считаются пропавшими без вести, а 14 были спасены. Поисковые работы приостановлены из-за плохих погодных условий, передает 24 Канал.

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Что известно о трагедии

Рыболовное судно Argos Georgia, на борту которого находились граждане России, затонуло возле Фолклендских островов.

6 членов экипажа погибли, 7 считаются пропавшими без вести, а 14 удалось спасти. Экипаж подал первый сигнал тревоги в понедельник днем, последний – вечером того же дня в 21:23. Позже к месту аварии прибыли два рыболовных судна – чилийское "Пуэрто Торо" и галисийское "Робин М. Ли", которые забрали тех, кто был в спасательных шлюпках, и вернулись на берег.

Спасенные рассказали, что пробыли в открытом море более 15 часов при температуре воды четыре градуса и волнах высотой около семи метров.

На видео, которое появилось в сети, показан момент спасения 14 рыбаков, которые успели залезть в спасательную шлюпку перед затоплением судна. Пока нет точной информации о том, были ли среди спасенных граждане России.

Как из воды вытаскивали 14 рыбаков: смотрите видео

Всего на борту находилось 27 членов экипажа, среди которых было 8 граждан России, 10 испанцев (включая капитана), 2 уругвайца, 2 перуанца и 5 индонезийцев. Поисковые работы были приостановлены из-за плохих погодных условий.