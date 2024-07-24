Російські ЗМІ повідомляють, що ще семеро членів екіпажу вважаються зниклими безвісти, а 14 були врятовані. Пошукові роботи припинені через погані погодні умови, передає 24 Канал.

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Що відомо про трагедію

Рибальське судно Argos Georgia, на борту якого перебували громадяни Росії, затонуло біля Фолклендських островів.

6 членів екіпажу загинули, 7 вважаються зниклими безвісти, а 14 вдалося врятувати. Екіпаж подав перший сигнал тривоги у понеділок вдень, останній – увечері того ж дня о 21:23. Пізніше до місця аварії прибули два рибальські судна – чилійське "Пуерто Торо" та галісійське "Робін М. Лі", які забрали тих, хто був у рятувальних шлюпках, і повернулися на берег.

Врятовані розповіли, що пробули у відкритому морі понад 15 годин при температурі води чотири градуси і хвилях висотою близько семи метрів.

На відео, яке з'явилося у мережі, показано момент порятунку 14 рибалок, які встигли залізти до рятувальної шлюпки перед затопленням судна. Наразі немає точної інформації про те, чи були серед врятованих громадяни Росії.

Як з води витягували 14 рибалок: дивіться відео

Всього на борту знаходилося 27 членів екіпажу, серед яких було 8 громадян Росії, 10 іспанців (включно з капітаном), 2 уругвайці, 2 перуанці та 5 індонезійців. Пошукові роботи були припинені через погані погодні умови.