Временный наместник Лавры благословил Зеленского: что он говорит о "проклятиях" Паши "Мерседеса"

Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. В своем обращении он благословил президента Владимира Зеленского.

Одиозный Паша "Мерседес" раньше взялся угрожать Владимиру Зеленскому. В частности, заявил, что слезы выселенных попов "не упадут в землю, а упадут ему на голову".

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Что говорит архимандрит Авраамий

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры – архимандрит Авраамий – обратился к верующим. В частности, он подчеркнул, что братия молится за президента Украины Владимира Зеленского. Украинского лидера благословляют на борьбу.

Кроме того, архимандрит Авраамий от имени Лавры показал, что проклятия Паши "Мерседеса" – безосновательны и несправедливы.

Мы благословляем вас, Владимир Александрович, в вашей борьбе с агрессором, с фальшивым русским миром, принесшим нашему народу войну и смерть. Мы молимся о вашей семье, о всех, кто вместе с вами работает для победы над врагом мира,

– заявил архимандрит Авраамий.

Он приветствовал освобождение церкви от влияния России.

Кроме того, Авраамий напомнил Паше "Мерседесу", что "несправедливые проклятия падают на голову проклинающего", а "все слезы братии, о которых он говорит, – его вина".