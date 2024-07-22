Судья ликвидированного ОАСК, у которой нашли российское гражданство, подала заявление об отставке

Судья ликвидированного Окружного административного суда Киева Арина Литвинова подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке. Ранее, "Схемы" нашли у женщины гражданство России.

Это следует из повестки дня ВСП на 23 июля, обратили внимание "Схемы" (проект "Радио Свобода").

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Судья ликвидированного ОАСК, у которой нашли российское гражданство, подала в отставку

Судья ликвидированного ОАСК Арина Литвинова, у которой "Схемы" нашли российское гражданство, подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке.

Этот вопрос стоит в повестке дня на 23 июля на сайте ВСП. Отмечается, что докладчиком по этому делу является член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко.

"Схемы" отмечают, что в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", в случае удовлетворения заявления судьи об отставке, она будет получать ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50 процентов вознаграждения судьи.

Что известно о расследовании "Схем" в отношении судьи Литвиновой

Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что судья Литвинова получила российское гражданство в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт".

Там указали, что на тот момент она уже 3 года работала в Высшем арбитражном суде Украины. Кроме этого, журналисты отметили, что сама Литвинова отрицает наличие гражданства России, назвав информацию журналистов "провокацией". Впоследствии Литвинова пожаловалась в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия на журналиста "Схем". Она заявила о "вмешательстве в ее деятельность как судьи". Впрочем, в ВСП сообщили, что указанные Литвиновой обстоятельства "не создают реальных рисков для судьи при осуществлении правосудия".