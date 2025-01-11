Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно об угрозах Путина основателю "Яндекса"

Так, в августе 2023 года Аркадий Волож обнародовал заявление о войне против Украины, в котором назвал действия России "варварскими". Также он говорил, что находится "в ужасе от того, что каждый день по домам украинцев летят бомбы". Через месяц Владимир Путин в телеобращении ответил Воложу.

Дай бог ему здоровья, пусть ему хорошо живется в Израиле, он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране,

– сказал диктатор.

Как отмечает агентство, вскоре после этого бизнесмен впервые нанял охрану. "Не очень комфортно. Я стараюсь не думать об этом", – прокомментировал Волож заявление Путина.

Интересно также то, что после авиакатастрофы самолета основателя ЧВК "Вагнер" Путин говорил подобным языком. Тогда российский президент использовал характеристику "талантливый бизнесмен" уже в отношении погибшего Евгения Пригожина.

В 2022 году Волож, находившийся под западными санкциями за пособничество в войне, заявил о себе как об "израильском технологическом предпринимателе, родившемся в Казахстане". В 2024 году ЕС исключил Воложа из санкционного списка.