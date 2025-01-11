Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про погрози Путіна засновнику "Яндекса"

Так, у серпні 2023 року Аркадій Волож оприлюднив заяву щодо війни проти України, у якій назвав дії Росії "варварськими". Також він говорив, що перебуває "в жаху від того, що кожен день по будинках українців летять бомби". Через місяць Владімір Путін у телезверненні відповів Воложу.

Дай боже йому здоров’я, нехай йому добре живеться в Ізраїлі, він талановита людина, але люди загалом мають бути вдячні країні,

– сказав диктатор.

Як зазначає агентство, незадовго після цього бізнесмен вперше найняв охорону. "Не дуже комфортно. Я намагаюся не думати про це", – прокоментував Волож заяву Путіна.

Цікаво також те, що після авіакатастрофи літака засновника ПВК "Вагнер" Путін говорив подібною мовою. Тоді російський президент використав характеристику "талановитий бізнесмен" вже щодо загиблого Євгенія Пригожина.

У 2022 році Волож, який перебував під західними санкціями за пособництво у війні, заявив про себе як про "ізраїльського технологічного підприємця, який народився в Казахстані". У 2024 році ЄС виключив Воложа з санкційного списку.