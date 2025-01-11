В етері 24 Каналу експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв назвав 2 конкретні причини, чому російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну, попри безпрецедентні втрати на фронті. Зазначимо, що від 24 лютого 2022 року Сили оборони ліквідували понад 800 тисяч російських солдатів.

Актуально Риторика Кремля може змінитись ближче до 9 травня, – ексрозвідник КДБ

Навіщо росіяни зливають таку інформацію

Логіка російської машини базується на тому, що Росія не може бути переможена. Російських генералів з перших курсів військових вишів навчали, що Москва не може програти, бо в Росії другий за розміром ядерний потенціал.

Якщо Росія почне програвати, то запустить ядерну зброю. Так званий ефект мертвої руки. Це ключовий елемент російського шантажу, який Кремль використовує проти Заходу,

– зазначив Краєв.

За його словами, абсолютно не дивно, що росіяни нібито зливають таку інформацію західним медіа або аналітикам. Вони видають бажане за дійсне й намагаються всіх переконати в тому, що якщо Росія почне програвати, то знищить світ.

"Відповідно завдання Заходу – зробити так, щоб Росія не програла. Росіяни ставляють таке складне рівняння до розв'язання всьому Заходу", – мовив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма".

Що боїться втратити російське командування

Друга причина більш прагматична. Уявляємо собі ситуацію, коли треба йти на переговори, на яких росіянам доведеться робити поступки й про щось домовлятися, а потім всередині населенню пояснювати, чому досі існує Україна й чому у світі досі говорять українською мовою.

По прикладу всіх диктаторських режимів, треба знайти винних. Здогадайтеся, кого Путін зробить крайніми? Звісно, своїх генералів, які не взяли Київ за три дні,

– пояснив Краєв.

Через це стає зрозуміло, чому російські офіцери бояться завершення війни, бо вони просто стануть непотрібними. Ба більш, їх зроблять винними в усьому, що відбулося.

Тож для російських військових залишається два варіанти:

вести цю війну стільки можливо й заробляти на цьому небувалі гроші, тоді вони будуть в безпеці;

здати Путіна, повісити на нього всі гріхи й вийти напівсухими з води.

До слова, втрати росіян за майже три роки війни проти України більші, ніж кількість військових, які загинули під час Другої світової війни з боку Росії.