АРМА не может продать 494 земельных участка на Боржаве и за четверть цены, – СМИ

АРМА не может в третий раз, уже за четверть от предварительно определенной стоимости в 1,068 миллиарда гривен, продать 494 земельных участка на Боржаве в Закарпатье, где планировалось строительство горнолыжного курорта.

Основная причина кроется в проблемах политического и юридического характера, которые отпугивают потенциальных покупателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинские Новости".

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С той поры прошли (точнее – не прошли) уже два "английских" аукциона, второй из которых – уже за половину стоимости. На сегодня (20 января) запланирован третий – уже по "голландской" методике за четверть первой цены. Это когда аукцион начинается даже без наличия желающих – они могут прийти уже в ходе его проведения. Но всех их постигнет одна и та же участь. Желающие покупатели на них... просто не приходят,

– говорится в публикации.

По оценке издания, на нежелание покупателей участвовать в аукционах влияет ряд факторов:

Назначение 99% земельных участков – личное сельское хозяйство, что делает невозможным их использование в бизнес целях без изменения целевого назначения. Земли размещены хаотично, что делает их инвестиционно непривлекательными, поскольку нет возможности построить единый комплекс. Проблемы с местным населением. Некоторые земли застроены местными жителями, изменены границы участков. Для решения проблемы нужны годы на судебное разбирательство. Наличие уголовных дел, в рамках которых на некоторые участки наложены аресты различными правоохранительными органами. Отсутствует градостроительная документация, что делает невозможным изменение целевого назначения и их застройку (хотя Генплан и частично ДПТ отдельных общин есть, но участки на горных хребтах вообще размещены вне генплана). К большинству земель отсутствует инженерная инфраструктура (дорога, освещение, канализация и другие коммуникации). Значительная часть участков имеет сложный рельеф.

Речь идет о 460 гектарах земли в виде отдельных участков на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, села Гукливый и поселка городского типа Воловец. Это поселки в Закарпатье уже известны своими горнолыжными курортами. Сюда же входят нижняя станция и верхняя станция горнолыжного подъемника, размещенные на земельных участках ООО "Таурус Проперти".

Это земли, известны по так называемому делу "Госинвестпроекта", по которому была зарегистрирована сделка. Фигуранты дела, которые планировали строительство горнолыжного курорта, отдали эти земли в рамках соглашения государству, которое решило их продать через АРМА и направить вырученные средства на ВСУ.

Сначала земельные участки были оценены АРМА суммарно в 1,068 миллиарда гривен. Покупатели на аукцион в ноябре не пришли. Затем уже в декабре попытались продать эти участки, разбив их на три лота уже за суммарно 600 миллионов гривен. Сегодня пытаются начать аукцион без покупателей уже за четверть предварительно определенной цены.