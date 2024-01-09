Оккупант возглавлял бронетанковую службу ВДВ. Сначала о его смерти сообщили в его окружении, информирует 24 Канал.

Смотрите также Более 800 окупантов, десятки танков, РСЗО и другой техники: безумные потери врага на 9 января

На войне в Украине скончался российский полковник

Однокурсник полковника Андрей Шенаурин в сети начал жаловаться на смерть Оспанова. Он рассказал, что он погиб 6 января.



Полковник вражеской армии Оспанов / Фото из соцсети пользователя Necro Mancer

Согласно сообщению, 51-летний Оспанов взорвался на мине.



Андрей Шенаурин жалуется на смерть своего сокурсника / Скриншот пользователя Necro Mancer

В комментариях в социальных сетях россияне начали сопереживать смерти их офицера.



Россияне отреагировали на смерть Армана Оспанова / Скриншот пользователя Necro Mancer

Однако в российских телеграмм-каналах была приведена другая версия смерти офицера армии государства-агрессорки. Как отмечается, 6 января полковник прибыл с проверкой в расположение 104-й десантно-штурмовой дивизии вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря в Херсонской области.

Там Оспанов якобы решил помочь военным, застрявшим на БТР-82А.

Полковник Оспанов проявил инициативу и решил лично доставить запасные тросы для эвакуации бронетранспортера. Загрузившись в УАЗ, группа во главе с Оспановым отправилась на место эвакуации,

– говорится в сообщении.

Далее, отмечали, что по прибытии полковника в БТР и начале установки буксировочных тросов эвакуационная группа попала под артиллерийский обстрел ВСУ.

Потери окупантов на войне: последние новости