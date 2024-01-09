Окупант очолював бронетанкову службу ПДВ. Спершу про його смерть повідомили в його оточенні, інформує 24 Канал.

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На війні в Україні помер російський полковник

Однокурсник полковника Андрєй Шенаурін в мережі почав бідкатися про смерть Оспанова. Він розповів, що той загинув 6 січня.



Полковник ворожої армії Оспанов / Фото з соцмережі користувача Necro Mancer

Згідно з повідомленням, 51-річний Оспанов підірвався на міні.



Андрєй Шенаурін бідкається про смерть свого однокурсника / Скриншот користувача Necro Mancer

В коментарях в соціальних мережах росіяни почали співпереживати смерті їхнього офіцера.



Росіяни відреагували на смерть Армана Оспанова / Скриншот користувача Necro Mancer

Проте в російських телеграм-каналах навели іншу версію смерті офіцера армії держави-агресорки. Як зазначається, 6 січня полковник прибув з перевіркою до розташування 104-ї десантно-штурмової дивізії поблизу населеного пункту Козачі Лагері в Херсонській області.

Там Оспанов нібито вирішив допомогти військовим, які застрягли на БТР-82А.

Полковник Оспанов проявив ініціативу і вирішив особисто доставити запасні троси для евакуації бронетранспортера. Завантажившись в УАЗ, група на чолі з Оспановим вирушила на місце евакуації,

– йдеться в повідомленні.

Далі, зазначали, що після прибуття полковника до БТР та початку встановлення буксирувальних тросів, евакуаційна група потрапила під артилерійський обстріл ЗСУ.

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