Окупант очолював бронетанкову службу ПДВ. Спершу про його смерть повідомили в його оточенні, інформує 24 Канал.
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На війні в Україні помер російський полковник
Однокурсник полковника Андрєй Шенаурін в мережі почав бідкатися про смерть Оспанова. Він розповів, що той загинув 6 січня.
Полковник ворожої армії Оспанов / Фото з соцмережі користувача Necro Mancer
Згідно з повідомленням, 51-річний Оспанов підірвався на міні.
Андрєй Шенаурін бідкається про смерть свого однокурсника / Скриншот користувача Necro Mancer
В коментарях в соціальних мережах росіяни почали співпереживати смерті їхнього офіцера.
Росіяни відреагували на смерть Армана Оспанова / Скриншот користувача Necro Mancer
Проте в російських телеграм-каналах навели іншу версію смерті офіцера армії держави-агресорки. Як зазначається, 6 січня полковник прибув з перевіркою до розташування 104-ї десантно-штурмової дивізії поблизу населеного пункту Козачі Лагері в Херсонській області.
Там Оспанов нібито вирішив допомогти військовим, які застрягли на БТР-82А.
Полковник Оспанов проявив ініціативу і вирішив особисто доставити запасні троси для евакуації бронетранспортера. Завантажившись в УАЗ, група на чолі з Оспановим вирушила на місце евакуації,
– йдеться в повідомленні.
Далі, зазначали, що після прибуття полковника до БТР та початку встановлення буксирувальних тросів, евакуаційна група потрапила під артилерійський обстріл ЗСУ.
Втрати окупантів на війні: останні новини
- 28 листопада стало відомо про загибель одного з топофіцерів армії Росії. Пропагандисти країни-агресорки повідомили про смерть свого генерала-майора Владіміра Завадського. Так, зазначили, що він підірвався на міні, воюючи на фронті в Україні.
- Також російські ЗМІ повідомили про загибель ексглави міліції Єкатеринбурга Ігоря Трифонова. Він сам захотів взяти участь у війні проти України. Трифонов, що був позбавлений звання генерала, був судимий за отримання хабаря і незаконне зберігання зброї. Чоловіка відправили до в'язниці, але він попросився поїхати воювати проти України, де і загинув.
- У Росії підтвердили, що українські захисники ліквідували генерал-майора Владіміра Завадського, заступника 14 армійського корпусу. Відповідну заяву зробив губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв. У своєму телеграмі він написав, що поповнив "лави двохсотих" Завадський "на бойовій посаді у зоні проведення спецоперації".