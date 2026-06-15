Перевод между подразделениями: как Минобороны планирует его изменить

Реформа службы в Силах обороны предусматривает изменения в порядке перевода военнослужащих между подразделениями и бригадами. В настоящее время Министерство обороны Украины завершает разработку соответствующего механизма совместно с Генштабом ВСУ.

Об этом заместитель министра обороны Мстислав Баник рассказал на брифинге, сообщает 24 Канал.

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Как будет происходить перевод?

Планируется, что новая процедура перевода в Силах обороны позволит военнослужащим один раз в течение года перевестись в пределах одного участка фронта. При этом перевод не должен влиять на боеспособность бригады или батальона.

Речь идет о возможности перейти на другую должность, например, в соседнюю бригаду. Такой механизм разрабатывается для тех, кто не ладил с сослуживцами или командованием в своем подразделении, испытывал трудности с ними или кого не устраивает обеспечение или нынешняя должность.

Это позволяет нам сохранить людей в армии и предотвратить их уход в СЗЧ из-за отсутствия взаимопонимания в бригаде. В то же время это позволяет людям сохранить себя и изменить те условия, в которых они служат, и тех командиров, с которыми они служат бок о бок,

– пояснил Мстислав Баник.

По словам заместителя министра, перевод будет происходить быстро через приложение "Армия+". Запуск ожидается в ближайшее время.

Напомним, в Минобороны рассказали подробнее о реформе армии, в частности представив три типа контрактов. Все они предусматривают отсрочку как минимум на 6 месяцев после завершения службы.

Также военнослужащим как в тылу, так и на передовой планируют повысить зарплату и дополнительные выплаты. Максимальное денежное обеспечение по пехотно-штурмовому контракту может достигать 460 гривен.