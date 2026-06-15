Новые контракты и отсрочки: в Минобороны рассказали о трансформации Сил обороны

Министерство обороны Украины планирует провести реформу в Силах обороны. Среди основных изменений – введение контрактов, повышение выплат военнослужащим и предоставление им отсрочки.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник на брифинге, передает 24 Канал.

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Какие контракты появятся в Силах обороны?

По словам Мстислава Баника, ведомство теперь фокусируется на комплектовании пехотных и штурмовых должностей. Поэтому вводят различные виды контрактов для службы в ВСУ, ГУР, Государственной специальной службе транспорта Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ.

Новый пехотно-штурмовой контракт

Предназначен для определенных пехотных должностей в определенных боевых подразделениях с активным участием в боевых действиях.

Действующие военнослужащие могут заключить его на 10 месяцев; новобранцы – на 14 месяцев; те, кто был уволен во время действия военного положения, – на 6+ месяцев.

За службу по такому контракту военному в среднем предусмотрено около 300 тысяч гривен в месяц, а максимально – до 460 тысяч гривен.

Новый боевой контракт

Он будет действовать для других определенных боевых должностей, в частности пилотов беспилотников, операторов наземных роботизированных комплексов и артиллеристов. Его продолжительность составит 24 месяца.

Выплата за месяц на передовой по такому контракту будет достигать 120 тысяч гривен, а за месяц службы в тылу – 30 тысяч гривен.

Новый базовый контракт

Такой контракт заключается на 24 месяца на любые должности в любых подразделениях, в частности для делопроизводителей, логистов и сотрудников штаба.

Он предусматривает минимальную зарплату в 30 тысяч гривен, а диапазон выплат – от 30 до 70 тысяч гривен.

Какие будут предоставляться отсрочки?

Новая система гарантирует военным отсрочки после прохождения службы по контракту. Базовая отсрочка составит шесть месяцев независимо от вида контракта. В дальнейшем ее продолжительность будет зависеть от времени, проведенного на боевых позициях. Так, еще плюс 3 месяца отсрочки за каждый месяц на боевых позициях.

Для военных, которые служили еще до подписания нового контракта, за каждый год службы дополнительно будут получать еще шесть месяцев отсрочки, пояснили в Минобороны.

А для бойцов, которые защищали Украину до 2022 года, – плюс один месяц отсрочки за каждый год службы.

"То есть если мы говорим о пехотинце-контрактнике и мобилизованном, которые рядом сидят в одном окопе, – по деньгам будет все то же самое, только контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации", – добавил Баник.

Где можно подписать контракт?

Заместитель министра обороны рассказал, что независимо от должности в армии подписать контракт можно будет через приложение "Армия+".