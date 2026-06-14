Будет ли военнослужащий мобилизован сразу после истечения срока контракта

Военных не будут мобилизовывать сразу после истечения срока контракта. Им будет предоставлена отсрочка как минимум на полгода.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, где ответили на наиболее распространенные вопросы о службе в армии.

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Как долго действует отсрочка после контракта?

В ведомстве пояснили, что военных не могут мобилизовать сразу после завершения срока действия контракта. После увольнения им предоставляют отсрочку от службы как минимум на 6 месяцев.

В некоторых случаях она может быть более длительной, например, в случае участия в боевых действиях,

– добавили в Минобороны.

Также предусмотрена отсрочка для действующих военных после завершения срока их контракта.

Напомним, в Украине состоится армейская реформа, которую планируют обнародовать в ближайшие недели. Изменения должны установить четкие сроки службы, повышение выплат военных как на боевых позициях, так и в тылу. Впоследствии реформа коснется работы ТЦК и СП.

В Силах обороны будут действовать три вида контрактов: пехотно-штурмовой (6–14 месяцев), боевой и базовый по 24 месяца каждый. Помимо зарплаты предусмотрены и надбавки, в частности за взятого в плен врага или за уничтоженного противника в бою.