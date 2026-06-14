Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Будет ли военнослужащий мобилизован сразу после истечения срока контракта
14 июня, 00:17
2

Будет ли военнослужащий мобилизован сразу после истечения срока контракта

Дария Черныш

Военных не будут мобилизовывать сразу после истечения срока контракта. Им будет предоставлена отсрочка как минимум на полгода.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, где ответили на наиболее распространенные вопросы о службе в армии.

Смотрите также До 460 тысяч в месяц и бонусы за пленных: Минобороны запускает реформу военной службы

Как долго действует отсрочка после контракта?

В ведомстве пояснили, что военных не могут мобилизовать сразу после завершения срока действия контракта. После увольнения им предоставляют отсрочку от службы как минимум на 6 месяцев.

В некоторых случаях она может быть более длительной, например, в случае участия в боевых действиях,
– добавили в Минобороны.

Также предусмотрена отсрочка для действующих военных после завершения срока их контракта.

Напомним, в Украине состоится армейская реформа, которую планируют обнародовать в ближайшие недели. Изменения должны установить четкие сроки службы, повышение выплат военных как на боевых позициях, так и в тылу. Впоследствии реформа коснется работы ТЦК и СП.

В Силах обороны будут действовать три вида контрактов: пехотно-штурмовой (6–14 месяцев), боевой и базовый по 24 месяца каждый. Помимо зарплаты предусмотрены и надбавки, в частности за взятого в плен врага или за уничтоженного противника в бою.

Связанные темы:

Реформы
Министерство обороны Украины