Руководил тетушками на Майдане: в России на создании "батальона" засветился авторитет из Горловки

5 июля 2023, 11:39
Читати новину українською

Источник:

"Зеркало недели"

Так называемый "авторитет" из Горловки на Донетчине Армен Саркисян засветился в Москве во время так называемой "церемонии благословения" армянского батальона "Арбат".

Последний был создан для отправки на войну в Украине. Так называемая церемония прошла в Армянской апостольской церкви. В последней также "благословляли" известный зверствами в Грузии армянский батальон имени Баграмяна.

Смотрите также Наркотики, убийства и банда: чем известен "Храм" из Ивано-Франковска, которого хотели застрелить

Что делает горловский "авторитет" в Москве

С 24 февраля 2022 года Саркисян-Горловский занимается мародерством и "отжимом" предприятий на захваченных оккупантами районах Украины,
– говорится в сообщении.

Уже с осени 2022 года, по данным украинской разведки, ему было поручено быть "смотрящим" за тюрьмами как на оккупированных территориях Украины, так и в самой России.


Саркисян создал новою ПВК для войны в Украине

Основной задачей на этой "должности" было создание новой "частной военной компании". Ее спонсором выступал прокремлевский российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, также присутствовавший на "благословении".

Карапетян является владельцем компании "Ташир холдинг", которая связана с "Газпромом". В компании также входят "Электрические сети Армении".


Спонсором создания батальона является Самвел Карапетян

Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество новобранцев. Образцом для проекта должен стать печально известный ЧВК "Вагнер". "Новобранцев" для ЧВК будут набирать в именно местах лишения свободы,
– объясняла разведка.

Тетушки Саркисяна убили журналиста Вячеслава Веремия

Армен Саркисян в Украине находится в розыске как один из организаторов убийств на Майдане во время Революции Достоинства.

Тогда организованные им банды нападали и убивали людей. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия, за которое впоследствии осудили Юрия Крисина, совершила именно группа Саркисяна,
– говорится в сообщении.

Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины объясняло, что Саркисян:

  • криминальный авторитет из Горловки;
  • близкий к семье президента-беглеца Виктора Януковича;
  • связан еще с одним уголовником – Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский).

Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Автор: Діана Квасневська