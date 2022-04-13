В Армении пожаловались, что российские военные не пропустили ее депутатов в Нагорный Карабах

В Армении растет недовольство действиями русских войск. На их поступки уже вынуждено реагировать Министерство иностранных дел Армении.

МИД Армении выступил с заявлением о том, что российские военные не пропустили в Нагорный Карабах группу депутатов Национального собрания. Россияне находятся там как "миротворческий контингент".

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Армянские дипломаты уже выразили свою обеспокоенность по этому поводу. Ведь Россия является подписанием трехстороннего заявления, предусматривающего бесперебойное сообщение Нагорного Карабаха с Арменией через Лачинский коридор.

Следует добавить, что это не первый случай, когда поступки России вызывают беспокойство в Армении. Особенно после того, как россияне начали войну против Украины.

Из-за значительного количества потерь как живой силы, так и техники Россия перебросила часть своего контингента из Нагорного Карабаха. А также решила забрать четыре самолета Су-30СМ, которые по контракту должны поступить на вооружение Армении.