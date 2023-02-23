Россия – больше не рефери между Арменией и Азербайджаном: что изменилось

Международный суд ООН 22 февраля обнародовал два судебных приказа по "зеркальным" искам Армении и Азербайджана по поводу событий в Нагорном Карабахе. Иски обе стороны конфликта подали по Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, хотя оба касались прежде всего аспектов конфликта.

Новаторские попытки стран в Международном суде

Азербайджан просил обязать Армению прекратить установку наземных мин и передать ему карты минных полей. Суд ООН отказал.

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Армения просила Суд ООН обязать Азербайджан блокировать Лачинский коридор через якобы организованные Азербайджаном протестные акции, обеспечить проезд по коридору и снабжение Нагорного Карабаха газом и коммунальными услугами.

Рассмотрев заявление, Суд ООН обязал Азербайджан обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору. Относительно требований о газоснабжении и прекращении митингов Суд ООН отказал.

Конечно, можно было бы писать много букв о том, что попытки увязать расовую дискриминацию с разминированием и газоснабжением очень новаторские даже для бурного настоящего. Но я о другом.

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Поединок Азербайджана и Армении в Евросуде и Суде ООН приводит не просто к развитию международного права о конфликтах. Он постепенно образует для обеих стран набор юридических ориентиров, держась за которые стороны смогут выйти из конфликта, по меньшей мере, в его нынешнем формате.

На фоне нынешних решений Гааги и Страсбурга все потуги Кремля "играть в рефери" выглядят максимально ничтожными. Если в дальнейшем в зону конфликта на Южном Кавказе зайдут другие, а не россияне в камуфляже, то правовые основания их миротворческих функций уже формируются на наших глазах.