Армения готовится к непростым решениям

В конце августа Никол Пашинян провел плановую встречу с руководителями дипломатических миссий страны. Во время нее обсуждали вопросы армянской внешнеполитической стратегии и планов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Армения выходит из-под влияния России

Казалось бы, ничего сенсационного плановая процедура вызвать не должна была, однако армянскому премьер-министру удалось намекнуть на перспективу кардинальных политических шагов, что уже в ближайшее время могут существенно изменить ситуацию в так называемом постсоветском пространстве.

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Никол Пашинян призвал своих послов быть лояльными и готовыми принимать непростые решения, сознательно, воздержавшись от их прямого озвучивания.

Указанные заявления вызвали раздражение у российских пропагандистов, и не зря.

В кулуарах армянской политики активизировались разговоры о том, что официальный Ереван готовит пакет решений, которые еще больше отвернут страну от России и пророссийских структур. Уровень и характер этих решений будет зависеть от динамики развития двусторонних отношений с Москвой, а также от позиции России по конфликту с Азербайджаном.

Программа максимум, на которую будут готовы пойти в Армении, если ситуация потребует того – это инициирование процедуры выхода из ОДКБ. Такой шаг станет не просто мощным политическим сигналом, но и сильным ударом по российским позициям в регионе.

При этом, ОДКБ фактически полностью исчерпает себя как влиятельная структура. Это будет действенный прецедент, которым смогут воспользоваться и страны Центральной Азии.

Программа минимум – окончательно сократить и ограничить участие Армении в пророссийских межнациональных объединениях, включая ОДКБ, СНГ и другие. Армянское руководство уже продемонстрировало собственную готовность игнорировать заседания указанных образований на самом высоком уровне, в дальнейшем Ереван может официально зафиксировать свою позицию и дать понимание всем, что армянский приоритет – сближение с евроатлантическими структурами.

Оба сценария особенно важны, поскольку свидетельствуют о неизбежности процесса разрыва между Арменией и Россией.

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В такой ситуации для Пашиняна критически важна полная лояльность дипломатов и верность всех представителей команды. Именно поэтому он призвал послов поддержать его курс или написать заявление об отставке.

Ставки в этой игре чрезвычайно высоки, но результат будет стоить того: Армения движется в направлении исторического достижения – ликвидации российского влияния и получения полной субъектности. На этом пути к геополитической независимости выход из ОДКБ – один из важных шагов. Ереван может сделать его уже достаточно быстро.