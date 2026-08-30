Армения делает ставку на Евросоюз: Ереван разрабатывает план противодействия российскому шантажу, – разведка

Власти Армении официально начали процесс подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Этот шаг становится заключительным этапом поворота Еревана от Москвы в сторону Запада.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Что известно о попытках Армении избежать влияния Кремля?

Россия пыталась остановить евроинтеграционный курс Еревана, введя запрет на ввоз армянских абрикосов, черешни, рыбы, воды "Джермук" и коньяка. Однако вместо уступок Армения начала активно искать новые рынки сбыта, а Евросоюз оказал стране финансовую поддержку в рамках "Плана роста".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что паралич Евразийского экономического союза из-за действий России может стать началом конца этой организации. По данным СЗРУ, если Москва попытается прибегнуть к газовому шантажу, Ереван способен выставить ей счет примерно на 2 миллиарда долларов за размещение 102-й российской военной базы и управление железнодорожной сетью страны.

Напомним, попытки России усилить давление на Армению резко активизировались в 2026 году на фоне курса Еревана на сближение с Европейским союзом и США. Москва использует для этого целый комплекс рычагов – от энергетического шантажа до попыток повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране и запугивания возможным "украинским сценарием".

В частности, Кремль пригрозил Армении отменой льготной цены на российский газ в случае дальнейшей евроинтеграции. В то же время западные и украинские спецслужбы сообщали о масштабных попытках России вмешаться во внутренние процессы страны, в частности посредством дезинформации, подкупа избирателей и поддержки пророссийских политических сил.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть основания больше не считать Россию стратегическим партнером, потому что Москва и ОДКБ не выполнили обязательства по обеспечению безопасности перед страной во время обострения ситуации в 2022 году. Армения также не планирует в ближайшие годы возобновлять активное участие в ОДКБ и продолжает курс на сбалансированную внешнюю политику, в частности рассматривая возможность начала процесса вступления в ЕС.

Кроме того, в Ереване ранее подчеркивали, что общенациональный референдум по вопросу вступления в ЕС состоится сразу после согласования "дорожной карты" с Брюсселем.