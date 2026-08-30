Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Що відомо про спроби Вірменії уникнути впливу Кремля?

Росія намагалася зупинити євроінтеграційний курс Єревана забороною на ввезення вірменських абрикосів, черешні, риби, води "Джермук" та коньяку. Однак замість поступок Вірменія почала активно шукати нові ринки збуту, а Євросоюз надав країні фінансову підтримку в межах "Плану росту".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наголосив, що параліч Євразійського економічного союзу через дії Росії може стати початком кінця цієї організації. За даними СЗРУ, якщо Москва спробує застосувати газовий шантаж, Єреван здатен виставити їй рахунок приблизно на 2 мільярди доларів за розміщення 102-ї російської військової бази та управління залізничною мережею країни.

Нагадаємо, Спроби Росії посилити тиск на Вірменію різко активізувалися у 2026 році на тлі курсу Єревана на зближення з Європейським Союзом і США. Москва використовує для цього цілий комплекс важелів – від енергетичного шантажу до спроб впливати на внутрішньополітичну ситуацію в країні та залякування можливим "українським сценарієм".

Зокрема, Кремль пригрозив Вірменії скасуванням пільгової ціни на російський газ у разі подальшої євроінтеграції. Водночас західні та українські розвідки повідомляли про масштабні спроби Росії втрутитися у внутрішні процеси країни, зокрема через дезінформацію, підкуп виборців і підтримку проросійських політичних сил.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван має підстави більше не вважати Росію стратегічним партнером, оскільки Москва та ОДКБ не виконали безпекових зобов'язань перед країною під час загострення у 2022 році. Вірменія також не планує найближчими роками відновлювати активну участь в ОДКБ та продовжує курс на збалансовану зовнішню політику, зокрема розглядаючи початок процесу вступу до ЄС.

Крім того, у Єревані раніше наголошували, що загальнонаціональний референдум щодо вступу до ЄС відбудеться одразу після погодження дорожньої карти з Брюсселем.